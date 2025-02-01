Pendikspor, Adanaspor'u tek golle geçti
Trendyol 1. Lig'in 22. Hafta maçında Pendikspor, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 22. Hafta maçında Pendikspor, Adanaspor'u ağırladı.
Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla galip geldi.
Pendikspor'a galibiyeti getiren golü dakika 11'de Jetmir Topalli kaydetti.
Adanaspor'da Feyzi Yıldırım, mücadelenin 90+1.dakikasında kırmızı kart gördü.
İstanbul temsilcisi bu galibiyetin ardından puanını 33 yaptı. Adanaspor, 16 puanda kaldı.
Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Pendikspor, Iğdır FK'ye konuk olacak. Adanaspor, Manisa FK'yi konuk edecek.
Etiketler: #Trendyol 1. Lig #Pendikspor #Adanaspor
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