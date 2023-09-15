Pendikspor, Ahmed Hassan'ı transfer etti!
Pendikspor, Mısırlı futbolcu Ahmed Hassan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, Yunanistan ekibi Olympiakos'tan Ahmed Hassan'ı kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulüp, 30 yaşındaki Mısırlı futbolcunun transferini sosyal medya hesabından duyururken, şu ifadeleri kullandı:
"Pendikspor'umuz, ülkemizde daha önce Konyaspor ve Alanyaspor formaları da giyen Mısırlı forvet Ahmed Hassan'ı renklerine bağladı."
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