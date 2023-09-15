Pendikspor, Ahmed Hassan'ı transfer etti!

Yayınlanma: 15.09.2023 - 19:31

Güncelleme: 15.09.2023 - 19:31

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, Yunanistan ekibi Olympiakos'tan Ahmed Hassan'ı kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, 30 yaşındaki Mısırlı futbolcunun transferini sosyal medya hesabından duyururken, şu ifadeleri kullandı:

"Pendikspor'umuz, ülkemizde daha önce Konyaspor ve Alanyaspor formaları da giyen Mısırlı forvet Ahmed Hassan'ı renklerine bağladı."