Pendikspor, İbrahim Akdağ'ı transfer etti
Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor, 1. Lig temsilcisi Eyüpspor'dan tecrübeli orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ı renklerine bağladı.
Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor, 1. Lig temsilcisi Eyüpspor'dan tecrübeli orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Pendikspor'umuz son olarak Eyüpspor forması giyen İbrahim Akdağ'ı renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin İbrahim Akdağ." denildi.
İbrahim Akdağ, geçen sezon Eyüpspor formasıyla 27 kez 1. Lig müsabakasına çıkıp 1 gol kaydetti. 32 yaşındaki futbolcu, kariyerindeki 91 Süper Lig karşılaşmasında 6 gol sevinci yaşadı.
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