Pendikspor ile Alanyaspor yenişemedi!

Yayınlanma: 02.09.2023 - 21:42

Güncelleme: 02.09.2023 - 21:42

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Osman Özköylü'nün ekibi Pendikspor ile Ömer Erdoğan'ın yönetimindeki Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken maçın ilk golü 88. dakikada Alanyaspor adına Loide Augusto'dan geldi. Ev sahibi Pendikspor'un beraberlik golünü ise 90+3'te Berkay Sülüngöz kaydetti. Alanyaspor'da Efecan Karaca 45. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor 6 puana yükselirken, Pendikspor 3 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Pendikspor deplasmanda Adana Demirspor'u konuk ederken, Alanyaspor evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.