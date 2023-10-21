Pendikspor, Konyaspor'u 2-1 yenerek 3 puanla tanıştı
Süper Lig'in 9. hafta maçında Pendikspor, deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Süper Lig'in 9. hafta maçında Konyaspor ile Pendikspor karşılaştı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı Pendikspor 2-1 kazandı. Konyaspor, 49. dakikada Moreno'nun golüyle öne geçti. Pendikspor 64. dakikada Erencan Yardımcı ile eşitliği yakaladı. Konuk ekip 89. dakikada Diaby ile bir gol daha buldu. Maçta başka gol çıkmadı ve Pendikspor 2-1 kazandı.
Konyaspor bu sonuçla bu sezon üst üste 5. puan kaybını yaşadı. Pendikspor ise ligde ilk galibiyetini aldı.
Karşılaşmanın ardından Pendikspor puanını 7'ye yükseltti. Konyaspor ise 9 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Pendikspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den 'Fazıl Say' açıklaması!
- 1 Kasım'da yürürlüğe girecek
- Almanya'dan ADD'ye Schengen engeli
- ABD'li eski askerden çok konuşulacak sözler
- Futbolcular maça çıkmayacaklarını açıkladı...
- Migros'tan Fazıl Say'a sansür
- İsrail'den 'derhal boşaltın' uyarısı!
- 'Zenginlerin tekeline sokuluyor'
- Galatasaray'a ceza!
- Bir tek o isme dokunulmadı!