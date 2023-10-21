Pendikspor, Konyaspor'u 2-1 yenerek 3 puanla tanıştı

Yayınlanma: 21.10.2023 - 18:26

Güncelleme: 21.10.2023 - 18:26

Süper Lig'in 9. hafta maçında Konyaspor ile Pendikspor karşılaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı Pendikspor 2-1 kazandı. Konyaspor, 49. dakikada Moreno'nun golüyle öne geçti. Pendikspor 64. dakikada Erencan Yardımcı ile eşitliği yakaladı. Konuk ekip 89. dakikada Diaby ile bir gol daha buldu. Maçta başka gol çıkmadı ve Pendikspor 2-1 kazandı.

Konyaspor bu sonuçla bu sezon üst üste 5. puan kaybını yaşadı. Pendikspor ise ligde ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın ardından Pendikspor puanını 7'ye yükseltti. Konyaspor ise 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Pendikspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.