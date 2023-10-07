Pendikspor, Osman Özköylü ile yollarını ayırıyor

Pendikspor, teknik direktör Osman Özköylü ile yolları ayırma kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2023 - 15:58
Pendikspor, Osman Özköylü ile yollarını ayırıyor
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Süper Lig'de oynadığı 8 maçta galibiyet alamayan Pendikspor, teknik direktör Osman Özköylü için kararını verdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İstanbul temsilcisi ligin 8. haftasında Sivasspor karşısında alınan 3-2'lik yenilginin ardından Özköylü ile yollarını ayırmaya karar verdi.

Pendikspor, ligde oynadığı 8 maçta aldığı 4 puanla 18. sırada yer alıyor.


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