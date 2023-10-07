5 gollü maçta kazanan Sivasspor! Pendikspor 2-3 Sivasspor

Yayınlanma: 07.10.2023 - 15:30

Güncelleme: 07.10.2023 - 15:30

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Osman Özköylü'nün ekibi Pendikspor ile Servet Çetin'in yönetimindeki Sivasspor karşı karşıya geldi.

Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Sivasspor 3-2 kazanırken, maçın 57 ile 76. dakikaları arasında 4 gol olması dikkat çekti.

Konuk ekibin galibiyet gollerini 4. dakikada Modou Barrow, 57. dakikada Rey Manaj ve 76. dakikada Aaron Appindangoye kaydetti.

Ev sahibi Pendikspor'un golleri ise 68. dakikada Erencan Yardımcı ve 74. dakikada Gökcan Kaya'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 10'a yükseltirken, Pendikspor 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Sivasspor evinde Kasımpaşa'yı ağırlarken, Pendikspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

6 HAFTA SONRA GELEN GALİBİYET

Ligdeki ikinci galibiyetini alan Sivasspor, tam 6 hafta sonra 3 puanla tanışmış oldu. Sivasspor, ligdeki son galibiyetini 2. haftada deplasmanda oynadığı Gaziantep FK maçında 3-1'lik skorla almıştı.

PENDİKSPOR SİFTAH YAPAMADI

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, ligde oynadığı 8 maçtan da galibiyet çıkaramadı. Pendikspor bu süreçte 4 beraberlik alırken, 4 kez de mağlup oldu.