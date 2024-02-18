Pendikspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 09:12
Pendikspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.

Pendik Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler, yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

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Ligde Atakaş Hatayspor'u sahasında 2-0 mağlup ederek 5 maç sonra kazanan bordo-mavililer, Siltaş Yapı Pendikspor'u da mağlup ederek üçüncülük hedefi yolunda puan kaybetmek istemiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Pendikspor: Erdem, Serkan, Alpaslan, Rassoul, Sequeira, Midtsjö, N'Diaye, Diaby, Kappel, Thiam, Umut.

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Joaquin, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Orsic, forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Paul Onuachu ve Nicolas Pepe, kafileye dahil edildi.

Trabzonspor'un kafilesinde şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Stefano Denswil, Filip Benkovic, Mehmet Can Aydın, Thomas Meunier, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Enis Bardhi, Göktan Gürpüz, Nicolas Pepe, Edin Visca, Mahmoud Trezeguet, Enis Destan, Umut Bozok, Paul Onuachu.

PENDİKSPOR'DA SON DURUM

Ligde geride kalan 25 müsabakada 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Siltaş Yapı Pendikspor, 26 puanla 18. sırada bulunuyor.

Ligin 24. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Halil Akbunar, cezasından dolayı Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.


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