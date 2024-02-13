Spor yazarları Trabzonspor - Hatayspor maçını yorumladı: 'Bakmayın 2-0 bittiğine...'

Yayınlanma: 13.02.2024 - 09:30

Güncelleme: 13.02.2024 - 15:14

Trabzonspor, kendi sahasında ağırladığı Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Cemal Ersen: ''Futbolda ara transfer en riskli alışveriş dönemidir. Bizim akşam pazarı gibi... Ya çarık-çürüğünü veya şansın varsa esnafın elden çıkarmak istediği yenebilir son meyve-sebzeyi bulursun. Yıllardır transfer beceriksizliği konuşulan Trabzonspor, bu defa pazardan bereketli bir file yaptı.Kariyeri ve kalitesi tescilli Thomas Meunier, kendini Karadeniz’in en hırçın kıyısında buldu ve ayağının tozuyla çıktığı iki maçında ne denli isabetli bir tercih olduğunu gösterdi. Kazancını bilmiyorum ama, ödenen her euro helal olsun şimdiden.'' (Milliyet)

'ÖZ GÜVEN İÇİN ÖNEMLİ'

İskender Günen: ''Meunier çok kariyerli bir isim, yaptığı tercihler gerek ofansta gerekse savunmada hep pozitif. Ve Visca ile geliştirdiği olumlu atakları da gördük. Ayrıca Trezeguet'nin attığı golde asisti yapan isimdi. Orta alanda Mendy, Berat ve Bardhi daha önceki haftalara göre ceza sahasına yakın oynadı ve rakipten dönen topları alma konusunda başarılıydı. Bardhi uzun bir aradan sonra mükemmel bir gole imza attı. Bu da kendi öz güvenini yakalama açısından önemliydi.'' (Sabah)

'BAKMAYIN 2-0 BİTTİĞİNE...'

Aksal Yavuz: ''İyi mücadele etti Trabzonsporlu oyuncular… Maçından başından sonunda dek sahanın hakimiydiler. Siz bakmayın karşılaşmanın 2-0 sona erdiğine. Bordo-mavili oyuncuların kaçırdıklarını yazmaya kalsak, ayak ve el parmaklarının sayısını bulur… Erce’nin de hakkını teslim edelim, el, ayak, kafayla karışık kurtarışlarıyla inanılmaz kurtarışlara imza attı ama yediği gollere yapacak bir şeyi yoktu.'' (Milliyet)

'NEFES ALMA FIRSATIYDI'

Yunus Emre Sel: ''Trabzonspor'un bu en çok çabalayan oyuncularından ikisinden biri olan Meunier'in ortasında Trezeguet'in kafa vuruşu Trabzonspor'u kısmen de olsa rahatlatan golü getirdi. Bu bir ortadan ziyade neredeyse topu takım arkadaşının kafasına çarptırmak olarak da istatistiklere geçebilirdi. Gol kritikti, zira Trabzonspor'un dinamizmi azaldığında berabere giden oyun ekstra bir motivasyon kaybına sebebiyet veriyordu. Gol, bir nevi nefes alma fırsatıydı.'' (Fotomaç)