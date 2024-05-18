Pendikspor'un Süper Lig'de kalması mucizelere kaldı!
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü ile Pendikspor 0-0 berabere kaldı. Pendikspor'un ikili averajda eşit olduğu Ankaragücü yenilse bile 26 averaj farkı son hafta Gaziantep FK maçında kapatması gerekecek.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Ankaragücü 40 puanla küme düşme hattının 2 puan ve 1 sıra üzerinde yer aldı.
Pendikspor ise puanını 37 yaptı. Pendikspor kümede kalmak için son hafta Ankaragücü'nün yenilmesini, Hatayspor ve Karagümrük'ün puan kaybetmesini bekleyecek.
Pendikspor'un ikili averajda eşit olduğu Ankaragücü yenilse bile 26 averaj farkı son hafta Gaziantep FK maçında kapatması gerekecek.
Ankaragücü, son hafta Trabzonspor'a konuk olacak.
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