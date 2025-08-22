Pep Guardiola'dan Ederson ve Akanji için açıklama: 'Birkaç şey olacak ve göreceğiz'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ederson ve Manuel Akanji'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

Takımının Premier Lig'de yarın Tottenham'ı konuk edeceği maç öncesi bir basın toplantısı düzenleyen Guardiola, City'den ayrılması gündemde olan futbolcuların geleceğiyle ilgili gelen sorulara yanıt verdi.

İspanyol teknik adam, sarı kırmızılı takımın ilgilendiği Ederson'un sağlık durumunun düzeldiğini ve Brezilyalı file bekçisinin Tottenham maçında forma giyebileceğini söyledi.

Pep Guardiola, Manuel Akanji'nin de aralarında bulunduğu bazı futbolcuları hakkında çıkan transfer söylentileri hakkında ise "Bilmiyorum. Onlar bizim oyuncularımız ve neler olacağını göreceğiz. Birkaç şey olacak ve göreceğiz" diye konuştu.