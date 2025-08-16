Adı Galatasaray ile anılıyordu: Pep Guardiola'dan flaş Ederson kararı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.08.2025 19:12:00
Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Galatasaray'a transfer görüşmeleri nedeniyle Wolves maçı kadrosuna alınmadı.

Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, Pep Guardiola döneminde bir ilki yaşadı.

Sakatlığı bulunmayan Brezilyalı kaleci, Premier Lig'de oynanacak Wolverhampton maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Guardiola, Wolves karşısında Trafford; Lewis, Stones, Dias, Ait-Nouri; Nico, Bernardo, Reijnders; Bobb, Haaland ve Doku'dan oluşan ilk 11'i tercih etti. İngiliz ekibinde kaleyi yeni transfer Trafford koruyacak. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester City, Ederson için 25 milyon euro bonservis talep ediyor.

GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR

Galatasaray'a transfer olmak isteyen tecrübeli file bekçisinin, kadro dışında bırakılmasının sebebinin de görüşmelerin ilerlemesi olduğu belirtildi.

City yönetimi ise sarı-kırmızılı kulüpten teklifini yükseltmesini bekliyor.

