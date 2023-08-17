Pep Guardiola: 'Sevilla bizi cezalandırabilirdi'

Yayınlanma: 17.08.2023 - 07:55

Güncelleme: 17.08.2023 - 07:55

Pep Guardiola, Manchester City'nin Sevilla'yı penaltılarda yenip UEFA Süper Kupa'yı kazandığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Guardiola maç sonu açıklamasında, "Ederson bizi birkaç kez kurtarmıştı ve yine kurtardı. Geçen hafta Arsenal'e kaybederek bir kupayı kaçırdık ama bu sefer kazanmayı bildik." diye konuştu.

Maç değerlendirmesinde ise Pep Guardiola, "İkinci yarıda ritmimizi bulduk ve oyun tamamen bize geçti. Sonlara doğru gol yiyebilirdik ve Sevilla bizi cezalandırabilirdi" açıklamasını yaptı.

Kupa canavarı teknik adam şimdi gözünün FIFA Dünya Kulüpler Kupası olduğunu belirterek, "Takım çok fazla kupa kazandığında bazen motivasyon eksikliği olabiliyor. Tüm kupaları almak istiyorduk ama birini kaçırdık. Şimdi FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı da almak istiyoruz" diye konuştu.