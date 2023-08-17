Pep Guardiola tarihe geçti!

Yayınlanma: 17.08.2023 - 07:59

Güncelleme: 17.08.2023 - 07:59

Manchester City, UEFA Süper Kupa'da normal süresi 1-1 sona eren maçta Sevilla'yı penaltılarda 5-4 mağlup etti ve kupaya uzandı.

Geçen sezonu 3 kupa ile kapatan İngiliz ekibinde teknik direktör Pep Guardiola da Süper Kupa ile birlikte kariyerinde önemli bir başarı elde etti.

İspanyol teknik adam, Barcelona (2), Bayern Münih ve Manchester City olmak üzere 3 farklı takımda Süper Kupa kazanan ilk teknik adam olarak tarihe geçti. Guardiola, 4 kez Süper Kupa kazanan Carlo Ancelotti'nin bu rekoruna da ortak oldu.

Kariyerindeki 4. Süper Kupa'yı kazanan 52 yaşındaki teknik adam, toplam kupa sayısını 36'ya yükseltti.