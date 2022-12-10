Pepe'den hakem isyanı! 'Maçımızı yönetmesi kabul edilemez'

10 Aralık 2022 Cumartesi, 20:46

Portekiz'in Fas'a 1-0 mağlup olup Dünya Kupası'na veda ettiği karşılaşma sonra Pepe'den flaş açıklamalar geldi.

Karşılaşmanın hakemi Facundo Tello için konuşan Pepe, "Arjantinli bir hakemin maçımızı yönetmesi kabul edilemez. Arjantin - Hollanda maçında yaşananlar ve Messi'nin açıklamalarının ardından Arjantinli bir hakem buraya geliyor" diye konuştu.

39 yaşındaki futbolcu kendi performanslarına da değinirken, "Futbol oynayan tek takım bizdik. Üzgünüz. Dünya Kupası'nı kazanacak kaliteye sahiptik ama başaramadık." ifadelerini kullandı.

"İkinci yarıda oynamamıza izin verilmedi! Hakem, kaleciyle topu oyuna çabuk sokması için iki kez konuştu." diyen ve öfkeli olduğunu dile getiren Portekizli futbolcu, "Her zaman kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Son dakika kadar savaştık ama başaramadık. Fas, sürekli bizi küçük faullerle durdurmaya çalıştı. Hakem bunlara dikkat etmedi ve Faslı oyunculara uyarmadı." dedi.

Pepe son olarak, "Burada üzüntüyle ayrılıyorum çünkü Dünya Kupası'nı kazanma kapasitemiz vardı. Hakemin sahadaki tavrını gördükten sonra elimdeki her şeyle Arjantin'in şampiyon olacağına bahse girebilirim." yorumunda bulundu.