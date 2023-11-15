Performansı tartışma konusu olmuştu: Galatasaray'da Angelino belirsizliği!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın RB Leipzig'den kiralanan İspanyol futbolcu Angelino'nun sarı-kırmızılı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.
Galatasaray’da Angelino belirsizliği var.
RB Leipzig’den satın alma opsiyonuyla 1.5 milyon Euro’ya kiralanan 26 yaşındaki sol bek beklentilerin altında kaldı. İspanyol futbolcunun sözleşmesinde şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.
6 MİLYON EURO ÖDENECEK
Angelino, 3 maça daha çıkarsa opsiyon devreye girecek, sarı-kırmızılılar, Leipzig kulübüne 6 milyon Euro bonservis ödeyecek. Galatasaray’da teknik heyet, Angelino’nun geleceği konusunda henüz karar vermedi.
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