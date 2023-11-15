Performansı tartışma konusu olmuştu: Galatasaray'da Angelino belirsizliği!

Yayınlanma: 15.11.2023 - 10:22

Güncelleme: 15.11.2023 - 10:22

Galatasaray’da Angelino belirsizliği var.

RB Leipzig’den satın alma opsiyonuyla 1.5 milyon Euro’ya kiralanan 26 yaşındaki sol bek beklentilerin altında kaldı. İspanyol futbolcunun sözleşmesinde şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

6 MİLYON EURO ÖDENECEK

Angelino, 3 maça daha çıkarsa opsiyon devreye girecek, sarı-kırmızılılar, Leipzig kulübüne 6 milyon Euro bonservis ödeyecek. Galatasaray’da teknik heyet, Angelino’nun geleceği konusunda henüz karar vermedi.