Performansı tartışma konusu olmuştu: Galatasaray'da Angelino belirsizliği!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın RB Leipzig'den kiralanan İspanyol futbolcu Angelino'nun sarı-kırmızılı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2023 - 10:22
Performansı tartışma konusu olmuştu: Galatasaray'da Angelino belirsizliği!
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Galatasaray’da Angelino belirsizliği var. 

RB Leipzig’den satın alma opsiyonuyla 1.5 milyon Euro’ya kiralanan 26 yaşındaki sol bek beklentilerin altında kaldı. İspanyol futbolcunun sözleşmesinde şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

6 MİLYON EURO ÖDENECEK

Angelino, 3 maça daha çıkarsa opsiyon devreye girecek, sarı-kırmızılılar, Leipzig kulübüne 6 milyon Euro bonservis ödeyecek. Galatasaray’da teknik heyet, Angelino’nun geleceği konusunda henüz karar vermedi.


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