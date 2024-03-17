Performansı tartışma yaratıyordu: Wolfsburg'dan Niko Kovac kararı!
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Wolfsburg, Hırvat teknik direktör Niko Kovac ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Alman ekibi Wolfsburg, alınan kötü sonuçların faturasını teknik direktöre kesti.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Niko Kovac ile yolların ayrıldığı belirtildi.
29 MAÇTA 13 YENİLGİ
Hırvat teknik direktörün mevcut sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında sona eriyordu.
Bu sezon Wolfsburg'un başında toplam 29 maça çıkan Kovac, 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. 1.07 puan ortalaması tutturdu.
En Çok Okunan Haberler
-
- İnceleme başlatıldı!
- Faizlerde 22 yılın zirvesi
- Murat Ağırel eksikleri sıraladı!
- Erdoğan'ın 'Bu son seçimim' sözlerine yanıt
- Kayıp işçilerin pikabı bulundu!
- Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
- Bir dönemin çocuk yıldızı Batuhan Göksu yaşamını yitirdi
- Real Madrid'in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!
- Tek daire fiyatı 3 milyon 250 bin TL
- Aci ailesini yıkan ikinci ölüm