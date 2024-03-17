Performansı tartışma yaratıyordu: Wolfsburg'dan Niko Kovac kararı!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Wolfsburg, Hırvat teknik direktör Niko Kovac ile yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 15:38
Performansı tartışma yaratıyordu: Wolfsburg'dan Niko Kovac kararı!
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Alman ekibi Wolfsburg, alınan kötü sonuçların faturasını teknik direktöre kesti.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Niko Kovac ile yolların ayrıldığı belirtildi.

29 MAÇTA 13 YENİLGİ

Hırvat teknik direktörün mevcut sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında sona eriyordu.

Bu sezon Wolfsburg'un başında toplam 29 maça çıkan Kovac, 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. 1.07 puan ortalaması tutturdu.


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