Petr Cech hokeyde de kalesine duvar ördü!

Yayınlanma: 12.10.2023 - 08:36

Güncelleme: 12.10.2023 - 08:36

2019'da aktif futbolculuk kariyerini noktalayıp hokey oyuncusu olan dünyaca ünlü kaleci Petr Cech, son maçında harikalar yarattı.

Oxford City formasıyla 3-2 kazandıkları Streatham maçında kaleye atılan 64 şut denemesinin 62'sini kurtaran Cech hem galibiyette büyük pay sahibi oldu, hem de maçın yıldızı seçildi.

2019'da Guilford Phoenix takımıyla İngiltere'de buz hokeyine başlayan Cech, ardından 2022'de Chelmsford Chieftains'a transfer olmuştu.

Chelsea formasıyla 4 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Lİgi ve 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Çek kaleci futbol oynadığı dönemde dünyanın en iyi kalecileri arasında gösteriliyordu.