PFDK, Al-Musrati'nin cezasını açıkladı

PFDK, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Al-Musrati'ye 2 maç ceza verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 17:30
PFDK, Al-Musrati'nin cezasını açıkladı
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati'ye 2 maç ceza verdi.

PFDK'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 27.04.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 12. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 620.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY G, H, N, O, F, P numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu ALMOATASEMBELLAH ALI MOHAMMED AL MUSRATI'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmişti."


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