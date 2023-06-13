PFDK, İsmail Yüksek'in cezasını açıkladı

PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'in cezası belli oldu.



PFDK, Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'e "sportmenliğe aykırı hareketi" dolayı para cezası verdi.



Yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İSMAİL YÜKSEK 'in, 04.06.2023 tarihinde resmi yayıncı kuruluşa yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 104.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.

24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesi yaptığı açıklamalar gündem olmuştu.

İsmail Yüksek zorlu mücadele öncesi yayıncı kuruluşa, "Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum. Bize de fırsat geldi ama değerlendiremedik. Bugüne kadar geldik, geçmişe bakmanın da anlamı yok! Galatasaray maçını kazanmak için her şeyi yapacağız. Sonrasında Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarımızı bir nebze mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.