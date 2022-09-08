PFDK Josef de Souza kararını verdi!
PFDK, Beşiktaşlı yıldız Josef de Souza'ya Ankaragücü mücadelesinde gördüğü kırmızı kart ile ilgili ceza tayinine yer olmadığını açıkladı.
PFDK, Ankaragücü - Beşiktaş maçında taraftarın sahaya girmesinin ardından kırmızı kart gören Beşiktaşlı Josef de Souza'ya ceza tayinine yer olmadığını açıkladı.
İşte açıklama:
"BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu JOSEF DE SOUZA DIAS hakkında, 04.09.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sevk yapılmış ise de, kırmızı kart görmüş olması nedeniyle FDT'nin 94/4. hükmü bağlamındaki otomatik cezası dışında ayrıca CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir."
Kurul, maçta yaşanan olaylar nedeniyle Ankaragücü'ne de bir maç seyircisiz oynama cezası ve 300 bin TL para cezası verildi.
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