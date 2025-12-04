Cumhuriyet Gazetesi Logo
PFDK'ye sevk edilmemişti: Galatasaray'dan Jhon Duran için suç ihbarı!

4.12.2025 00:30:00
Güncellenme:
DHA
Galatasaray Kulübü'nün, Fenerbahçe maçındaki gol sevinci nedeniyle Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran için Anadolu Adliyesi'ne suç ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası Galatasaray Kulübü, Fenerbahçeli Jhon Duran'ın gol sevinciyle ilgili suç ihbarında bulundu.

PFDK'YE SEVK EDİLMEMİŞTİ

Fenerbahçe – Galatasaray derbisi sırasında yaşanan olaylar ve derbi sonrası yapılan açıklamaların ardından her iki kulüpten de bazı isimler PFDK'ye sevk edilmişti. Fenerbahçeli futbolcu Jhon Duran'ın Galatasaray derbisinde attığı gol sonrası yaşadığı sevinciyle ilgili ise PFDK'ye sevkine gerek görülmemişti.

Bu gelişme sonrası Galatasaray Kulübü bugün, Anadolu Adliyesi'ne Jhon Duran'la ilgili taciz ve teşhircilik yaptığı yönünde suç ihbarında bulundu.

