PFDK'ye sevk edilmemişti: Galatasaray'dan Jhon Duran için suç ihbarı!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası Galatasaray Kulübü, Fenerbahçeli Jhon Duran'ın gol sevinciyle ilgili suç ihbarında bulundu.

PFDK'YE SEVK EDİLMEMİŞTİ

Fenerbahçe – Galatasaray derbisi sırasında yaşanan olaylar ve derbi sonrası yapılan açıklamaların ardından her iki kulüpten de bazı isimler PFDK'ye sevk edilmişti. Fenerbahçeli futbolcu Jhon Duran'ın Galatasaray derbisinde attığı gol sonrası yaşadığı sevinciyle ilgili ise PFDK'ye sevkine gerek görülmemişti.

Bu gelişme sonrası Galatasaray Kulübü bugün, Anadolu Adliyesi'ne Jhon Duran'la ilgili taciz ve teşhircilik yaptığı yönünde suç ihbarında bulundu.