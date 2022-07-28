PFDK'da yeni görevlendirmeler açıklandı!
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunda yeni görevlendirmeler yapıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunda (PFDK), başkan vekilliği ve raportörlük görevlendirmeleri yapıldı.
TFF'den yapılan açıklamada, yemin merasiminin gerçekleştirilmesiyle görevi kabul, tarafsızlık ve bağımsızlık beyanının, koordinatörlüğe sunulduğu belirtildi.
Asıl üyeler arasında yapılan seçimle başkan vekilliği görevine Prof. Dr. Yusuf Yaşar'ın, raportörlük görevine ise Dr. Nihal Ural'ın seçildiği aktarıldı.
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