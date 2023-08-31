PFDK'dan Beşiktaş ve Emre Kocadağ'a ceza!
PFDK, Beşiktaş ve kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ'a 400'er Bin TL para cezası verdi.
PFDK, Beşiktaş'a ve kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ'a 400'er Bin TL para cezası verildiğini duyurdu.
PFDK'dan yapılan açıklamalar şu şekilde;
"BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 23.08.2023 tarihinde Kulüp resmi Youtube hesabından yayınlanan videoda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 36/1-d, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,
BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi EMRE KOCADAĞ'ın, 08.2023 tarihinde Kulüp resmi Youtube hesabından yayınlanan videoda yer alan sportmenliğe aykırı hareketleri ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 36/1-b, 38/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
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