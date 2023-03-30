PFDK'dan Fatih Karagümrük'e ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın ihlal edilmesini gerekçe göstererek Fatih Karagümrük'e ceza verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 21:02
PFDK'dan Fatih Karagümrük'e ceza
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'e 150 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçta, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 9/3. ve 9/7. maddeleri uyarınca VavaCars Fatih Karagümrük'e 150 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.


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