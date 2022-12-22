PFDK'dan Galatasaray'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Kulübü'ne 126 bin lira ceza verildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2022 Perşembe, 20:19
PFDK'dan Galatasaray'a ceza
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 126 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Yukatel Kayserispor'la deplasmanda oynadığı maçta, taraftarlarının neden olduğu saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat nedenleriyle Galatasaray'a toplamda 126 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.


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