PFDK'dan Ömer Erdoğan'a men cezası
PFDK, Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'a 1, Adana Demirspor futbolcusu Rodrigues'e 2 maç ceza verildiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'a 1, Yukatel Adana Demirspor futbolcusu Kevin Rodrigues'e de 2 maç ceza verdi.
TFF'den yapılan açılamada, Ömer Erdoğan'a, Fenerbahçe maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 39 bin lira para cezası, Kevin Rodrigues'e de Kasımpaşa maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle 2 maç men cezası uygulandığı bildirildi.
Kurulun Fenerbahçe'ye 307 bin, MKE Ankaragücü'ne 240 bin, TÜMOSAN Konyaspor, RAMS Başakşehir ve Pendikspor'a 112'şer bin, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Yukatel Adana Demirspor'a da 27'şer bin lira para cezası verdiği aktarıldı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Wagner uçağı pistten çıktı
- Bir yandan MHP öte yandan Menzil...
- Şirinevler'de patlama!
- AYM'den ek MTV kararı!
- Cumhurbaşkanlığı’ndan tek cümlelik cevap geldi
- İşte İYİ Parti'nin AKP planı!
- Bakanlık Altın Portakal'dan çekildi!
- Bu tuzağa dikkat!
- Yaşanan feci olayda yeni gelişme!
- Canan Karatay'dan erkeklere kötü haber