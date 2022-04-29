PFDK'den Bursaspor ve Denizlispor'a para cezası
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ve Denizlispor'a verdiği cezaları açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto 1. Lig takımları Bursaspor ve Altaş Denizlispor'a para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasındaki Bursaspor- Altaş Denizlispor müsabakasındaki ihlallerden dolayı 2 kulübe de para cezası uyguladı.
Kurul, Bursa temsilcisine 5 farklı ihlalden toplamda 259 bin lira, Denizli temsilcisine ise 5 bin 200 lira para cezası kesti.
Ayrıca Bursasporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartları bir sonraki iç saha maçı için bloke edildi.
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