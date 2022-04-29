Trabzonspor'da şampiyonluk heyecanı

29 Nisan 2022 Cuma, 07:00

Karadeniz ekibi, en yakın takipçisi konumundaki Sarı-Lacivertlilerin 11 puan önünde. Fenerbahçe bugün puan kaybederse; Trabzonspor, yarın Antalyaspor’la sahasında oynayacağı maç öncesinde şampiyonluğunu resmen ilan edecek.

TRABZON’A AKIN VAR

Şampiyonluk için saatlerin sayıldığı Trabzon’a adeta taraftar akını var. Yarın oynanacak Antalyaspor maçı için kente gelmek isteyen taraftarlar, uçak ve otobüs biletlerini tüketti. Trabzon’a 42 ek uçak seferinin konduğu ve bunlarda da yer kalmadığı öğrenildi. Otobüs firmaları da ilave araçları Trabzon’a yönlendiriyor. Ayrıca Karadeniz bölgesindeki diğer havaalanlarına bilet alan taraftarlar, buradan karayoluyla kente gelmeyi sürdürüyor.