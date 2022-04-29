Trabzonspor'da şampiyonluk heyecanı

76 puanlı Trabzonspor, bugün 38 yıllık hasretine son verip Süper Lig şampiyonluğunu ilan edebilir. Bordo-Mavililerin gözü ikinci sıradaki Fenerbahçe’nin evinde Gaziantep FK ile oynayacağı maçta olacak.

Hayri Güner
29 Nisan 2022 Cuma, 07:00
Trabzonspor'da şampiyonluk heyecanı
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Karadeniz ekibi, en yakın takipçisi konumundaki Sarı-Lacivertlilerin 11 puan önünde. Fenerbahçe bugün puan kaybederse; Trabzonspor, yarın Antalyaspor’la sahasında oynayacağı maç öncesinde şampiyonluğunu resmen ilan edecek.

TRABZON’A AKIN VAR

Şampiyonluk için saatlerin sayıldığı Trabzon’a adeta taraftar akını var. Yarın oynanacak Antalyaspor maçı için kente gelmek isteyen taraftarlar, uçak ve otobüs biletlerini tüketti. Trabzon’a 42 ek uçak seferinin konduğu ve bunlarda da yer kalmadığı öğrenildi. Otobüs firmaları da ilave araçları Trabzon’a yönlendiriyor. Ayrıca Karadeniz bölgesindeki diğer havaalanlarına bilet alan taraftarlar, buradan karayoluyla kente gelmeyi sürdürüyor.


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