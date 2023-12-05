PFDK'den Volkan Demirel'e men cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e 1 maç men ve 39 bin lira para cezası verdi.

AA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 20:38
PFDK'den Volkan Demirel'e men cezası!
Abone Ol google-news

PFDK, Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'e müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 39 bin TL para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor maçındaki müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 39 bin lira para cezası verildiği bildirildi.


PFDK volkan demirel Men cezası

İlgili Haberler

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel PFDK'ye sevk edildi!

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel PFDK'ye sevk edildi!
PFDK, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza yağdırdı

PFDK, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza yağdırdı
İki başkan PFDK'ye sevk edildi... Gerekçesi belli oldu!

İki başkan PFDK'ye sevk edildi... Gerekçesi belli oldu!

En Çok Okunan Haberler