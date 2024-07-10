Philippe Coutinho, 16 yıl sonra geri döndü

Yayınlanma: 10.07.2024 - 18:05

Güncelleme: 10.07.2024 - 18:05

Geçtiğimiz sezon Katar Ligi ekibi Al Duhail'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Premier Lig ekibi Aston Villa'da bulunan Philippe Coutinho, İngiliz ekibinden ayrıldı.

Brezilya Ligi ekibi Vasco da Gama, Philippe Coutinho'yu 1 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

16 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Vasco da Gama altyapısında yetişen Philippe Coutinho, böylece 16 yıl aradan sonra eski takımına geri dönmüş oldu.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon toplamda 24 maça çıkan Coutinho, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.