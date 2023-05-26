Philippe Keny: 'G.Saray, F.Bahçe fark etmez!'
Medipol Başakşehirli futbolcu Philippe Keny, Ankaragücü'nü eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Medipol Başakşehirli futbolcu Philippe Keny, Ankaragücü'nü eledikleri maçın ardından konuştu.
Philippe Keny yaptığı açıklamada, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ankaragücü, Trabzonspor'u elemiş bir takım. Sağlam durduk ve maç öncesi iyi hazırlandık. Finale çıkmamızı sağlayan golü attığım için mutluyum ancak bu takım oyununun bir sonucu." dedi.
Ayrıca, "Bir final maçı oynanmaz, kazanılır. Rakibimizin Galatasaray veya Fenerbahçe olması fark etmez. Oraya kazanmak için gideceğiz." ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce ikinci tur için kararını verdi
- HDP ve Yeşil Sol Parti 'ikinci tur' kararını açıkladı!
- Kritik kararının açıklanacağı saat belli oldu!
- Erdoğan'ın izlettiği montaj görüntülere erişim engeli!
- Vietnam'da Nusret'i taklit eden noodle satıcısına hapis
- Protesto eden yurttaşlara gözaltı!
- Twitter hesabından haftalar sonra peş peşe paylaşım!
- Yaptığı hareketler büyük tepki çekti: 'Utanmaz adam!'
- Kılıçdaroğlu'na soru soranların yalanları ortaya çıktı
- Erdoğan'a hakarette bugün: 32 yıl hapsi isteniyor