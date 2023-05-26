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Philippe Keny: 'G.Saray, F.Bahçe fark etmez!'

Medipol Başakşehirli futbolcu Philippe Keny, Ankaragücü'nü eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 08:21
Philippe Keny: 'G.Saray, F.Bahçe fark etmez!'
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Medipol Başakşehirli futbolcu Philippe Keny, Ankaragücü'nü eledikleri maçın ardından konuştu.

Philippe Keny yaptığı açıklamada, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ankaragücü, Trabzonspor'u elemiş bir takım. Sağlam durduk ve maç öncesi iyi hazırlandık. Finale çıkmamızı sağlayan golü attığım için mutluyum ancak bu takım oyununun bir sonucu." dedi.

Ayrıca, "Bir final maçı oynanmaz, kazanılır. Rakibimizin Galatasaray veya Fenerbahçe olması fark etmez. Oraya kazanmak için gideceğiz." ifadelerini kullandı.


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