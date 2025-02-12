Pierluigi Collina: "Penaltı atışları değişmeli"
FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, futbolda penaltı atma sisteminin değişmesi gerektiğini savundu.
FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, futbolda penaltı atma sisteminin değişmesi gerektiğini savundu.
Penaltı atışlarının kaleci için büyük dezavantaj olduğunu söyleyen Collina, "Bence penaltı atıcısı ve kaleci arasındaki şanslarda bir uçurum var. Ortalama olarak penaltıların yüzde 75'i golle sonuçlanıyor. Ayrıca, kaleciden sekme ihtimali de var." dedi.
"SEKEN TOP OLMAMALI"
Penaltılarda seken topun kaldırılması gerektiğini söyleyen Collina, "Çözümlerden biri, uzatmalardan sonra penaltı atışlarında gördüğümüze benzer bir 'tek atış' kuralı. Seken top yok. Ya gol atarsınız ya da oyun kale vuruşuyla devam eder. Bu aynı zamanda penaltı atılmadan önce sık sık gördüğümüz, herkesin alanın etrafına yığıldığı gösteriyi de ortadan kaldıracaktır. Bu durum yarış öncesi start alan atlara benziyor." ifadelerini kullandı.
FIFA'nın kısa süre içinde Collina'nın bu isteğini gündeme alması bekleniyor.
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