Pınar Karşıyaka, deplasmanda kazanmasını bildi

Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 98-80'lik skorla mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 17:44
Pınar Karşıyaka, deplasmanda kazanmasını bildi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 98-80 yendi.

Her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikasını Manisa Büyükşehir Belediyespor, 15-10 önde geçti. Kalan dakikalarda hücumlarından yararlanamayan rakibine baskı kuran Pınar Karşıyaka, McCollum ve Martin ile bulduğu sayılarla periyodu 26-24 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Pınar Karşıyaka, Vitto Brown'un etkili oyunuyla maçın 15. dakikasına 36-31 önde girerek farkı korudu. Üstünlüğünü devam ettiren Pınar Karşıyaka, McCollum ve Hakan Sayılı'nın sayılarıyla farkı 10'a çıkararak soyunma odasına 50-40 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Martin ve Vitto Brown'un sayılarına Cruz ve Terry ile cevap verdi. Rakibi karşısında etkili olan Manisa Büyükşehir 25. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 54-59. Baskısını arttıran ev sahibi ekip Russell'ın sayılarıyla 60-59 öne geçti. Kalan süre üstünlüğü ele alan Pınar Karşıyaka, Thomas Akyazılı ile 66-63 öne geçmeyi başardı. Konuk ekip Martin ve Hakan Sayılı ile bulduğu sayılarla periyodu 71-67 önde tamamladı.

Final periyodunda son 5 dakikaya Jaylon Brown, McCollum ve Vitto Brown'un sayılarıyla 85-73 önde giren Pınar Karşıyaka, kalan bölümde farkı koruyarak müsabakada 98-80 galip ayrıldı.

Salon: Muradiye

Hakemler: Yener Yılmaz, Semih Vural, Fatih Güler

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 13, Sinan Sağlam 7, Cruz 20, Luther 17, Ege Arar 6, Kaan Sarıaslan, Mustafa Baki Görür, Ayberk Olmaz, Anderson, Dorukhan Engindeniz, Terry 14, Barış Çağan Özkan 3

Pınar Karşıyaka: McCollum 30, Furkan Haltalı 6, Efe Ergi Tırpancı, Martin 14, Vitto Brown 23, Jaylon Brown 8, Hakan Sayılı 8, Thomas Akyazılı 3, Deniz Kılıçlı 3, Kenan Sipahi, Demircan Demir 3

1. Periyot: 24-26

Devre: 40-50

3. Periyot: 67-71

Beş faulle çıkanlar: 36.10 Cruz (Manisa Büyükşehir Belediyespor), 37.13 Furkan Haltalı (Pınar Karşıyaka)


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