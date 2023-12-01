Pınar Karşıyaka deplasmanda rahat kazandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Pınar Karşıyaka deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 93-85 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 10. haftanın açılış maçında Pınar Karşıyaka, konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 93-85 yendi.
Pınar Karşıyaka bu sonuçla ligde 7. galibiyetini elde ederken, Bahçeşehir Koleji ise 6. kez mağlup oldu.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Berk Kurtulmuş
Bahçeşehir Koleji: Boutsiele 15, Taylor 11, Muhammed Baygül 3, Scrubb 15, Cavanaugh 16, Bouteille 13, Berkay Candan 5, Can Maxim Mutaf 6, Akif Egemen Güven, Arca Tülüoğlu 1
Pınar Karşıyaka: Vittorio Brown 10, Kenan Sipahi 12, Martin 8, Thomas Akyazılı 2, Carey 15, McCollum 25, Jaylon Brown 13, Hakan Sayılı 5, Furkan Haltalı 3,
1. Periyot: 22-22
Devre: 49-50
3. Periyot: 71-72
Beş faulle çıkanlar: 31.19 Can Maxim Mutaf, 39.44 Taylor (Bahçeşehir Koleji)
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