Pınar Karşıyaka, İspanya'da mağlup

04 Ocak 2023 Çarşamba, 07:46

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in ilk maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İspanya'nın UCAM Murcia takımına 97-92 yenildi.

UCAM Murcia'nın spor salonunda oynanan maçın ilk çeyreğini 26-13 geride kapatan İzmir ekibi, ilk yarıyı da 51-44 geride tamamladı.

Üçüncü çeyreğe de kötü başlayan Pınar Karşıyaka, son çeyreğe 78-69 geride girdi. Son çeyrekte rakibine göre daha üstün bir performans gösteren İzmir ekibi, farkı eritse de maçtan 97-92 mağlup ayrıldı.

Kazanılmış 2 maç üzerinden oynanacak seriyi galip tamamlayacak ekip adını son 16 turuna yazdıracak.

Serideki ikinci maç 11 Ocak Çarşamba günü İzmir'de, gerekirse üçüncü karşılaşma 17 Ocak Salı günü Murcia'da oynanacak.

Rakibiyle 2017-2018 sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşan Pınar Karşıyaka, İspanyol ekibine iki maçta da yenilerek Dörtlü Final vizesi alamamıştı.