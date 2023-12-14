Pınar Karşıyaka son çeyrekte havlu attı

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Pınar Karşıyaka, E Grubu'nda Almanya'nın EWE Baskets takımına deplasmanda 97-88 yenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.12.2023 - 00:21
Pınar Karşıyaka son çeyrekte havlu attı
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Pınar Karşıyaka, E Grubu'nda Almanya'nın EWE Baskets takımına deplasmanda 97-88 yenildi.

Oldenburg'daki maçın ilk çeyreğini 27-25 önde tamamlayan Türk temsilcisi, devreye de 58-46 önde girdi.

Üçüncü çeyreği EWE Baskets 71-69 önde kapattı. Son çeyrekte Alman temsilcisi farkın kapanmasına izin vermeyerek maçı 97-88 kazandı.

Pınar Karşıyaka, gruptaki son maçında Belçika takımı Filou Oostende ile 19 Aralık'ta deplasmanda karşılaşacak.


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