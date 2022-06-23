Pınar Karşıyaka, Thomas Akyazılı'yı transfer etti
Pınar Karşıyaka, Türk asıllı Belçikalı oyuncu Thomas Akyazılı ile anlaşma sağladı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Türk asıllı Belçikalı oyuncu Thomas Akyazılı'yı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde oynayan Thomas Akyazılı'nın 3 yıl Pınar Karşıyaka forması giyeceği belirtildi.
Oyun kurucu pozisyonunda görev yapan 25 yaşındaki basketbolcu daha önce Belçika'da Antwerp Giants, Amerikan Kolej Ligi'nde ise Colorado Buffaloes ve ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'nde forma giydi.
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