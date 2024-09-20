Platini'den futbolda devrim yaratacak öneri: 'Oyuncu sayısını...'
UEFA'nın eski başkanı ve efsane futbolcu Michel Platini verdiği röportajda kendi kuşağının artık futbola ilgisinin kalmadığını belirtti. Platini açıklamasında futbolda devrim yaratacak bir öneri sundu.
Michel Platini, futbolun değişmesi gerektiğini savunarak çarpıcı bir öneride bulundu. RMC Sport'a konuşan Platini, kendi kuşağının futbol maçlarını izlemediğini ve oyunun değişmesi gerektiğini söyledi.
"OYUNCU SAYISINI DÜŞÜRMEK İYİ OLABİLİR"
Platini açıklamasında, "Belki de bir takım 10 kişiden oluşmalı. 1900'de futbol 11'e 11 oynanıyordu ama o zamanlar futbolcular daha az ve yavaş koşuyorlardı. Dolayısıyla oyuncu sayısını düşürmek iyi bir şey olabilir" dedi.
"BENİM KUŞAĞIM FUTBOL İZLEMİYOR"
Platini açıklamasının devamında, "Benim kuşağımın insanları artık futbolu pek izlemiyor çünkü kendilerini oyunun içinde bulamıyorlar. Bugün geçmişe göre daha fazla pas atıyoruz, topa sahip olma oyununda çok fazla pas var. Eleştirmiyorum. Ama benim kuşağımdan hücum futbolunu daha fazla deneyimlemiş insanlar bunu anlamıyor" şeklinde konuştu.
Spor Haberleri
- Platini'den futbolda devrim yaratacak öneri
- Hasan Al: 'Şenol Güneş başaracak'
- Derbide Szymanski'ye özel görev
- Bronckhorst'tan kadroda değişiklik!
- Nice'in konuğu Saint Etinne
- Sevilla, Alaves deplasmanında!
- 20 Eylül günü maç programı...
- Kerem Aktürkoğlu'nun golünde Krunic ayrıntısı
- 'Kendimi rahat hissediyorum'
- 'Savic neden transfer edildi?'
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li belediye başkanına siyasi yasak
- Mısıra alternatif olarak ekildi: 'Bebek gibi bakıldı'
- Narin cinayetine ilişkin adli tıp raporu tamamlandı
- Mansur Yavaş konuya açıklık getirdi!
- Çağrı cihazlarının nasıl patlatıldığı ortaya çıktı!
- 'Büyük bir darbe aldık'
- Emekli, memur ve asgari ücret zammı tahmini
- Ağabey Enes cinayet için mi çağrıldı?
- Müge Anlı ile Demet Akalın arasında ‘Narin’ polemiği
- Bahçeli soru soran gazeteciyi azarladı