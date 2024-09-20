Platini'den futbolda devrim yaratacak öneri: 'Oyuncu sayısını...'

Yayınlanma: 20.09.2024 - 12:19

Güncelleme: 20.09.2024 - 12:19

Michel Platini, futbolun değişmesi gerektiğini savunarak çarpıcı bir öneride bulundu. RMC Sport'a konuşan Platini, kendi kuşağının futbol maçlarını izlemediğini ve oyunun değişmesi gerektiğini söyledi.

"OYUNCU SAYISINI DÜŞÜRMEK İYİ OLABİLİR"

Platini açıklamasında, "Belki de bir takım 10 kişiden oluşmalı. 1900'de futbol 11'e 11 oynanıyordu ama o zamanlar futbolcular daha az ve yavaş koşuyorlardı. Dolayısıyla oyuncu sayısını düşürmek iyi bir şey olabilir" dedi.

"BENİM KUŞAĞIM FUTBOL İZLEMİYOR"

Platini açıklamasının devamında, "Benim kuşağımın insanları artık futbolu pek izlemiyor çünkü kendilerini oyunun içinde bulamıyorlar. Bugün geçmişe göre daha fazla pas atıyoruz, topa sahip olma oyununda çok fazla pas var. Eleştirmiyorum. Ama benim kuşağımdan hücum futbolunu daha fazla deneyimlemiş insanlar bunu anlamıyor" şeklinde konuştu.