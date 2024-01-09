Pochettino'dan, Nkunku için sakatlık açıklaması
Chelsea Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, sakatlanan yıldız oyuncu Christopher Nkunku hakkında konuştu.
Chelsea teknik direktörü Mauricio Pochettino, Lig Kupası'nda oynayacakları Middlesbrough maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Mauricio Pochettino sezon başından beri sakat olan ve son 2 maçta forma giyen Christopher Nkunku'nun tekrar sakatlandığını açıkladı.
İşte Pochettino'nun sakatlık açıklaması:
"Bu daha önceki sakatlığıyla ilgisi olmayan farklı bir sorun. Dizde değil kalçada ufak bir sorun var. Sakatlığının üzerinden 6 ay geçtiği ve fazla maça çıkmadığı için ona dikkat ediyoruz. Middlesbrough maçında forma giyemeyecek ancak Cumartesi günü oynanacak maç için yorum yapamam."
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