Pochettino'dan, Nkunku için sakatlık açıklaması

Yayınlanma: 09.01.2024 - 07:53

Güncelleme: 09.01.2024 - 07:53

Chelsea teknik direktörü Mauricio Pochettino, Lig Kupası'nda oynayacakları Middlesbrough maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Mauricio Pochettino sezon başından beri sakat olan ve son 2 maçta forma giyen Christopher Nkunku'nun tekrar sakatlandığını açıkladı.

İşte Pochettino'nun sakatlık açıklaması:

"Bu daha önceki sakatlığıyla ilgisi olmayan farklı bir sorun. Dizde değil kalçada ufak bir sorun var. Sakatlığının üzerinden 6 ay geçtiği ve fazla maça çıkmadığı için ona dikkat ediyoruz. Middlesbrough maçında forma giyemeyecek ancak Cumartesi günü oynanacak maç için yorum yapamam."