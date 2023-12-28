Chelsea, 3 puana 89'da uzandı
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında ağırladığı Crystal Palace'ı 89'da penaltıdan bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Chelsea, sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'deki mücadeleyi Chelsea, 2-1'lik skorla kazandı.
Chelsea, 13. dakikada Mykhailo Mudryk ile öne geçti. Crystal Palace'ta Michael Olise 45. dakikada skoru eşitledi. Chelsea'de 89'da kazanılan penaltıda Chukwunonso Madueke hata yapmadı ve takımının sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.
Chelsea, bu sonucun ardından 25 puana yükseldi. Crystal Palace, 18 puanda kaldı.
Chelsea, gelecek hafta Luton Town deplasmanına gidecek. Crystal Palace, sahasında Brentford'u ağırlayacak.
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