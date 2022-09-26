Polonya grubunu galibiyetle tamamladı
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup son maçında Polonya, deplasmanda Galler'i 1-0 mağlup etti.
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında Polonya, deplasmanda Galler'e konuk oldu.
Cardiff City Stadı'nda oynanan maçı Polonya 1-0 kazandı ve grubunu 3. sırada tamamladı.
Karşılaşmada Polonya'ya galibiyeti getiren tek golü 58. dakikada Swiderski kaydetti.
Bu sonuçla Polonya 7 puanla 3. sırada grup maçlarını tamalarken Galler ise 1 puanda kaldı ve B Ligi'ne düştü.
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