Polonya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Polonya, EURO 2024 D Grubu ilk maçında Hollanda ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2024 - 09:59
Polonya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 heyecanı sürüyor. 

Michal Probierz yönetimindeki Polonya, sahasında Ronald Koeman'ın ekibi Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

POLONYA - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Volksparkstadion'da oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

POLONYA - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Artur Riberiro'nun yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.


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