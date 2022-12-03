Polonyalı futbolcu Milik'ten Mbappe için 'scooter' çözümü
Polonyalı forvet oyuncusu Arkadiusz Milik, son 16 turunda Fransız Kylian Mbappe'ye karşı kolektif oynamaları gerektiğini, bireysel olarak yıldız oyuncuyu durdurmanın zor olduğunu söyledi.
Polonyalı futbolcu Arkadiusz Milik, 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda yarın Fransa ile oynayacakları maç öncesinde FIFA Basın Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
28 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takımı'nda Mbappe'yi nasıl durduracakları sorusuna, "Ona karşı nasıl savunma yapacağız, sanırım bunu yapmak için 'scooter'a ihtiyacımız olacak çünkü çok hızlı." diyerek esprili bir yanıt verdi.
Mbappe'nin dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğunu belirten Milik, "Grup olarak, kolektif oynamalıyız. Takım içinde çok iyi iş birliği yapmamız gerekiyor çünkü tek bir kişi Mbappe'yi durduramaz." ifadelerini kullandı.
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