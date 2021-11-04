Portekiz Basını: Sporting Beşiktaş'ı yıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Sporting Lizbon Beşiktaş'ı 4-0 yenerek puanını 6'ya yükseltirken, Portekiz basını takımlarının galibiyetine geniş yer ayırdı.

cumhuriyet.com.tr
04 Kasım 2021 Perşembe, 13:13
Portekiz Basını: Sporting Beşiktaş'ı yıktı!
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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz ekibi Sporting'le deplasmanda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibine 4-0 yenilerek gruptan çıkma şansını yitirirken medya bu 90 dakikaya geniş yer ayırdı..

Portekiz basını maçı şöyle gördü. İşte o manşetlerden bazıları...

ABOLA

"Aslanlar mücadele ederek son 16'yı hayal ediyor"

OBSERVADOR

"Sporting, Alvalade'de Beşiktaş'ı yendi, Dortmund'la eşitledi ve en azından Avrupa Ligi'ni garanti altına aldı.

OJOGO

"Sporting, Beşiktaş'ı bir kez daha yıktı ve hayalini canlı tuttu"

RECORD

"Sporting en azından Avrupa'da devam etmeyi garantiledi ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalabilir"




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