Portekiz basını yazdı: İspanyol forvet Fran Navarro Fenerbahçe'ye doğru
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Portekiz kulübü Gil Vicente'de forma giyen ispanyol futbolcu Fran Navarro ile ilgilendiği iddia edildi.
Türkiye'de ara transfer döneminin başlamasına sayılı saatler kala Fenerbahçe için forvete sürpriz bir isim gündeme geldi.
A Bola'da yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin, Gil Vicente forması giyen Fran Navarro ile ilgilendiği aktarıldı.
Fran Navarro (sağda)
PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin, kadrosunu bir forvetle güçlendirmek istediği ve ara transfer döneminde 24 yaşındaki futbolcu için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
Gil Vicente ile sözleşmesi 2024'e kadar devam eden İspanyol Navarro'nun piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Bu sezon Portekiz ekibinde 24 maça çıkan Navarro, 12 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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