Portekiz durdurulamıyor! 9'da 9...

Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Portekiz deplasmanda Lihtenştayn'ı 2-0 yenerek grupta 9'da 9 yapmayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2023 - 09:11
Portekiz durdurulamıyor! 9'da 9...
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Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Roberto Martinez'in ekibi Portekiz Milli Takımı deplasmanda Konrad Fünfstück'ün yönetimindeki Lihtenştayn'a konuk oldu.

Rheinpark'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Portekiz 2-0 kazanırken galibiyet golleri 46. dakikada Cristiano Ronaldo ve 57. dakikada Joao Cancelo'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte grupta 9'da 9 yapan Portekiz 27 puana ulaşırken, Lihtenştayn henüz puanla tanışamadı.


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