Portekiz hakemleri VAR'a geliyor

TFF'nin açıkladığı VAR'da yabancı hakem dönemi Karagümrük-Fenerbahçe ve Alanyaspor-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 19:30
Portekiz hakemleri VAR'a geliyor
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı VAR'ın başına yabancı hakem gelme dönemi başlıyor.

PORTEKİZ'DEN GELECEKLER

Portekiz basınından Lusa'nın haberine göre Portekizli hakemler Andre Narciso ve Fabio Melo, Süper Lig'de VAR'ın başına geçmeye hazırlanıyor.

Haberin detaylarında Fabio Melo'nun Pazartesi günü oynanacak Alanyaspor-Galatasaray maçında VAR hakemi olacağı, Andre Narciso'nun, Pazar günü oynanacak Karagümrük-Fenerbahçe maçının VAR hakemi olacağı söylendi.


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