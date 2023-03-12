Portekiz Ligi'nde Braga, deplasmanda çok farklı
Braga, Portekiz Ligi'nin 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Vizela'yı 4-0 mağlup etti.
Portekiz Ligi 24. hafta maçında Braga, deplasmanda Vizela'ya konuk oldu
Estadio do Vizela'da oynanan maçı Braga 4-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.
BRUMA'DAN ASİST
Karşılaşmada Braga'ya galibiyeti getiren golleri 43'te Al Musrati, 49 ve 65'te Medeiros ile 75'te Horta kaydetti. Öte yandan Fenerbahçe'den kiralık olan Bruma, ilk golün asistini yaparak bu sezonki ilk asistini üretmiş oldu.
Beşiktaş'tan transfer edilen Serdar Saatçı ise üst üste ikinci lig maçında 90 dakika forma giydi. Saatçı'nın stoper olarak forma giydiği iki maçta da Braga kalesini gole kapatmış oldu.
Bu sonuçla Braga 55 puana yükselerek haftayı üçüncü sırada tamamladı. Vizela ise 29 puanda kaldı.
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