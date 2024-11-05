Portekiz'de ayın oyuncusu Kerem Aktürkoğlu oldu!
Portekiz Ligi'nde Eylül ve Ekim ayının en iyi hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu seçildi.
Benfica formasıyla müthiş performans gösteren milli yıldız Kerem Aktürkoğlu gündem olmaya devam ediyor.
Galatasaray'dan transfer edilen başarılı oyuncu, ayın en iyi oyuncusu ödülünü aldı.
Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'nde Eylül ve Ekim ayının en iyi forvet oyuncusu seçildi.
Benfica formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıkan Kerem, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: #Portekiz #portekiz ligi #kerem aktürkoğlu #Benfica
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